Vrhovno sodišče podprlo predlog enovitega sodnika in javno dostopnost sodnih odločb

Ljubljana, 30. novembra - Vrhovno sodišče je na ministrstvo za pravosodje posredovalo obsežen sveženj pripomb glede predlaganih sprememb sodniške zakonodaje, so sporočili. Pozdravili so predlog enovitega sodnika in se zavzeli za javno dostopnost sodnih odločb. V predlaganih spremembah ustave glede sestave Sodnega sveta pa vidijo tudi nevarnost vpliva vsakokratne politike.