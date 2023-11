Znani bi lahko bili kandidati za izpraznjene ministrske stolčke

Ljubljana, 30. novembra - Po tem, ko so vladno ekipo Roberta Goloba oktobra zapustili ministri za kmetijstvo, javno upravo ter naravne vire in prostor, bi danes utegnilo postati jasno, kdo jih bo nasledil. Premier je namreč napovedal, da bo imena najverjetneje sporočil do konca meseca, po neuradnih informacijah pa so tudi pogovori s kandidati v zaključni fazi.