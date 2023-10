Premier Golob v DZ poslal predlog za razrešitev ministrice Šinko in odstopno izjavo ministra Brežana

Ljubljana, 4. oktobra - Premier Robert Golob je danes v DZ poslal predlog za razrešitev ministrice za kmetijstvo Irene Šinko in odstopno izjavo ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana. Vodenje ministrstva za naravne vire in prostor bo začasno prevzela ministrica Alenka Bratušek, kmetijskega pa predvidoma Marjan Šarec, je Golob dejal v pogovoru za STA.