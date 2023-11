Varnostni svet ZN poslušal poročila o katastrofalnem humanitarnem položaju v Gazi

New York, 22. novembra - Varnostni svet ZN je na današnji seji o položaju na Bližnjem vzhodu poslušal poročila humanitarnih agencij ZN o položaju v Gazi. Po razpravi, ki so jo zaznamovale medsebojne obtožbe predstavnikov Palestincev in Izraela, pa ni sprejel nobenega sklepa.