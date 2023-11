Obrambno ministrstvo bo posodobilo helikopterje Bell 412 in jih namenilo izključno pomoči in reševanju

Ljubljana, 29. novembra - Obrambno ministrstvo bo posodobilo helikopterje Bell 412 in jih namenilo izključno za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči in gorskega reševanja, je na sprejemu predstavnikov gorske reševalne zveze napovedal državni sekretar Rudi Medved. Z njimi se je dogovoril tudi za pripravo zakona o gorski reševalni službi, so sporočili iz ministrstva.