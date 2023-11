Slovenija podpisala dogovor o nakupu šestih večnamenskih helikopterjev AW139M

Ljubljana, 28. novembra - Minister za obrambo Marjan Šarec in njegov italijanski kolega Guido Crosetto sta podpisala dogovor o nakupu šestih večnamenskih helikopterjev AW139M. Helikopterji bodo namenjeni v podporo delovanju enot Slovenske vojske in v sistemu zaščite in reševanja, vrednost nakupa brez DDV pa je 188,3 milijona evrov, so sporočili z obrambnega ministrstva.