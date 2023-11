Ob dnevu Sredozemlja o pomenu kulture za medkulturni dialog

Ljubljana, 29. novembra - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine je v torek ob dnevu Sredozemlja potekal kulturni dogodek z okroglo mizo pod naslovom Moč glasbe, poezije in literature kot medijev medkulturnega dialoga. Večer je s prepletom evropskega jazza in orientalskih tradicij zaključil Kvartet Jazz Oud v sodelovanju z darbuka bobnarjem Mahmudom al Katibom.