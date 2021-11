Ljubljana/Barcelona, 28. novembra - Na današnji dan prvič obeležujemo dan Sredozemlja, ki so ga razglasili lani v okviru zasedanja zunanjih ministrov Unije za Sredozemlje. Ob tej priložnosti je zunanji minister Anže Logar izrazil željo, da bi bilo Sredozemlje območje varnosti in stabilnosti, napredka in blagostanja, ki bo zagotavljalo svetlo prihodnost tudi vsem mladim v regiji.