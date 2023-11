V Postojni in Pivki ni treba več prekuhavati vode

Postojna, 29. novembra - Prebivalcem naselij občin Postojna in Pivka ni treba več prekuhavati vode za prehrambene namene, vendar pa zanje velja nekaj priporočil. Pri najdbi parazitov v zajetju pitne vode Sovič pri Postojni ob vzorčenju 22. novembra je šlo po dosedanjih ugotovitvah za enkratni dogodek, voda pa je zdaj neoporečna, so sporočili iz postojnske družbe Kovod.

Koprska enota Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je 22. novembra izvedla vzorčenje vode v rezervoarju Sovič pri Postojni, dva dni pozneje pa so v odvzetem vzorcu potrdili prisotnost dveh bakterij. O tem so v petek obvestili tudi uporabnike.

Pristojni so takoj začeli ugotavljati vzrok prisotnosti bakterij. Da bi odstranili vse dejavnike tveganja, so takoj pregledali vse kontrole delovanja naprav za pripravo pitne vode pri vodarni Malni. Pri tem niso ugotovili nobenih odstopanj.

V soboto je servisna služba Kovoda izvedla izredno servisno testiranje, prav tako so pregledali zunanji del vodovodnega omrežja med Malni in zajetjem Sovič, kjer niso ugotovili nobenih zunanjih posegov ali tehničnih poškodb. V ponedeljek sta nato koprska in novomeška enota NLZOH izvedli vzorčenje pitne vode za ugotavljanje prisotnosti parazitov v celotnem omrežju.

Vsi v ponedeljek odvzeti vzorci so bili skladni z uredbo o pitni vodi, saj v njih niso našli parazitov. V družbi Kovod so zato prepričani, da je šlo za enkraten dogodek vdora nečistoč v javni vodovodni sistem, saj so bili ostali odvzeti vzorci pitne vode v vodarni Malni v novembru in tudi vseh prejšnjih mesecih skladni z uredbo.

Kovod sicer uporabnikom priporoča, da pred uporabo pitne vode izperejo hišno vodovodno omrežje. Čas izpiranja naj bo najmanj 15 minut, če je le mogoče, pa naj se opravi v sunkih z močnim tokom.