Občani Postojne in Pivke morajo prekuhavati vodo za prehrambene namene

Postojna/Pivka, 26. novembra - Zaradi ugotovljene prisotnosti parazitov je podjetje Kovod Postojna v petek uporabnike obvestilo, da je do preklica potrebno obvezno prekuhavati vodo za prehrambene namene. Obvestilo velja za okoli 22.400 uporabnikov v občinah Postojna in Pivka. V ponedeljek bodo vnovič odvzeli vzorce in jih poslali v analizo, rezultati bi lahko bili znani v sredo.

Če vzorci vode, ki jih bodo odvzeli v ponedeljek, ne bodo v redu, bodo nadalje odkrivali, kaj se dogaja, je za STA danes povedala vodja službe za zdravstveni nadzor in analize pri podjetju Kovod Postojna Irena Sušelj Šajn.

Sama priprava pitne vode naj ne bi bila problematična, saj imajo vzpostavljeno ultrafiltracijo vode. Tako da obstaja sum, da je prišlo do vdora v sistem, je pojasnila Sušelj Šajn.

Glede navodil za prekuhavanje vode so v podjetju zapisali, da ko voda zavre, naj burno vre še tri minute. Tako pripravljeno vodo naj uporabniki hranijo v hladilniku v isti posodi, v kateri so jo prekuhavali. Uporabljajo jo lahko 24 ur, izjemoma do 48 ur, so zapisali na spletni strani podjetja Kovod Postojna.

Nazadnje so vdor parazitov v vodovodni sistem, s katerim upravlja podjetje Kovod Postojna, zaznali ob žledolomu februarja 2014.