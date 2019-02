Turčija uslužbenca ameriškega konzulata v Istanbulu obtožila vohunjenja

Istanbul, 1. februarja - Turško sodišče je danes uslužbenca ameriškega konzulata v Istanbulu Metina Topuza obtožilo vohunjenja in poskusa državnega udara. Turški državljan bo moral do začetka sojenja 26. marca ostati v priporu. Aretirali so ga oktobra leta 2017, poroča nemška tiskovna agencija dpa.