Žirovska Alpina tudi lani z izgubo, v kratkem pričakuje novega lastnika

Žiri, 17. maja - Žirovska Alpina je v lanskem letu ustvarila 44,7 milijona evrov prihodkov in 0,9 milijona evrov izgube. Nenehen dvig cen materialov in surovin, dolge dobavne verige, transport s Kitajske, covid-19 in vojna v Ukrajini podjetju povzročajo težave tudi letos. V kratkem naj bi družba dobila novega lastnika.