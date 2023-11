Atletico, Lazio, Dortmund in Barcelona v osmini finala

Ljubljana, 28. novembra - Atletico, Lazio, Dortmund in Barcelona so si po tekmah 5. kroga nogometne lige prvakov zagotovili nastop v osmini finala. Madridčani, za katere je slovenski vratarski as Jan Oblak branil celo tekmo, so premagali Feyenoord. Od Slovencev sta na zelenico s klopi stopila tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl ob porazu Leipziga proti Manchester Cityju.