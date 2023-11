Šahtar zapletel položaj v skupini H, Lazio ugnal Celtic

Ljubljana, 28. novembra - Nogometaši Šahtarja iz Donecka so v petem krogu lige prvakov z zmago proti Antwerpnu z 1:0 zapletli položaj v skupini H, kjer igrata še Barcelona in Porto. Ta dva tekmeca se bosta pomerila ob 21. uri. V skupini E je Lazio doma z 2:1 ugnal Celtic in skočil na vrh razpredelnice.