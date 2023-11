Pregled - šport, 28. 11. (torek)

LJUBLJANA - Atletico, Lazio, Dortmund in Barcelona so si po tekmah 5. kroga nogometne lige prvakov zagotovili nastop v osmini finala. Madridčani, za katere je slovenski vratarski as Jan Oblak branil celo tekmo, so premagali Feyenoord. Od Slovencev sta na zelenico s klopi stopila tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl ob porazu Leipziga proti Manchester Cityju.

WINTERTHUR - Rokometaši Gorenja Velenja so v 5. krogu evropske lige v skupini C v gosteh izgubili proti švicarski zasedbi Pfadi Winterthur z 31:32 (18:17) ter si pred zadnjim krogom prvega skupinskega dela otežili pot v drugi del tekmovanja.

BELJAK - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 25. kroga lige ICEHL v Beljaku premagali VSV s 6:4 (1:1, 1:3, 4:0).

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu izgubili proti drugi zasedbi Salzburga z 2:5 (0:1, 1:0, 1:4).

LJUBLJANA - Košarkarska zasedba Cedevita Olimpija se je pred nadaljevanjem sezone okrepila z Rašidom Mahalbašićem, je ljubljanski klub sporočil na spletni strani. Gre za 211 cm visokega centra z evroligaškimi izkušnjami. Mahalbašić je podpisal pogodbo, ki omogoča njegov odhod, če prejme boljšo ponudbo.

LJUBLJANA - Teden dni za skakalci, ki so uvodne tekme nove zime opravili minuli konec tedna v Ruki, bodo sezono začele še skakalke. V olimpijski Lillehammer bodo odpotovale Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj, je določil selektor ženske vrste Zoran Zupančič. Na sedežu Smučarske zveze Slovenije so po dveh sezonah pozdravili tudi pokal za skupno zmago slovenskih skakalk v pokalu narodov, ki so ga šele te dni prejeli od Mednarodne smučarske zveze (Fis). Prav zmaga v pokalu narodov je cilj, ki ga pred novo sezono svetovnega pokala, v kateri ni ne olimpijskih iger ne svetovnega prvenstva, izpostavlja glavni trener. "Za nami je mirno poletje, tako da gremo lahko mirno tudi v zimo. Jutri nas čaka v Kranju še zadnji trening pred četrtkovim odhodom v Lillehammer. Novembra smo imeli čas za vzdrževanje ritma in zadnjo pripravo na novo zimo. Nekaj treninga nam je odpadlo zaradi vremenskih razmer, premočnega vetra in dežja, a vendarle se mi zdi, da smo dobro pripravljeni pričakali start v svetovni pokal," je dejal Zupančič.

COLUMBUS - Ekipa Calgary Flames je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma z 2:1 po podaljšku premagala branilce naslova Vegas Golden Knights. Izgubili sta tudi vodilna ekipa lige New York Rangers na domačem ledu in v gosteh drugouvrščeni Boston Bruins. Slednji imata tako kot tretji Vegas po 31 točk na lestvici. Za Rangers, Bostonom in Vegasom ter tokrat prostim Coloradom (30) so z 29 točkami na petem mestu lige Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v četrtek zjutraj po slovenskem času doma proti Washington Capitals.