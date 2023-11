Pregled - svet, 28. 11. (torek)

GAZA/DOHA - Palestinsko gibanje Hamas je Rdečemu križu predalo 12 talcev, ki jih je zajelo v začetku oktobra, je potrdila izraelska vojska. Med njimi je deset Izraelcev in dva tuja državljana, ki so že prispeli v Izrael. Kmalu naj bi sledila tudi izpustitev okoli 30 Palestincev iz izraelskih zaporov. To je že peta izmenjava ujetnikov med Hamasom in Izraelom, ki sovpada s petim dnem začasnega premirja, o katerem so se dogovorili minuli petek. Obe strani sta načeloma izrazili pripravljenost na podaljšanje prekinitve ognja, o čemer sta v Katarju razpravljali vodji ameriške in izraelske obveščevalne službe. Medtem so z območja Gaze poročali o domnevnih primerih kršitev dogovora o premirju, za katere sta sprti strani obtožili ena drugo.

GAZA - Humanitarne organizacije so med začasno prekinitvijo ognja uspele dostaviti pomoč tudi na sever Gaze. Kljub pozivom Izraela k evakuaciji s severa enklave na območju še vedno ostaja več sto tisoč ljudi. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je pozval k povečani dostavi goriva v Gazo in pri tem opozoril, da izraelske omejitve ovirajo izvajanje humanitarne pomoči. Humanitarne organizacije opozarjajo na katastrofalne razmere v palestinski enklavi in svarijo, da bi lahko številni ljudje umrli zaradi bolezni in lakote, ne le bombardiranja.

NEW YORK - V Generalni skupščini ZN poteka redna seja o vprašanju Palestine, kjer večina držav običajno kritizira ravnanje Izraela - tokrat tudi v luči vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Varnostni svet ZN je medtem razpravljal o položaju v Siriji, pri čemer ni predlagal ukrepov, v sredo pa bo obravnaval razmere na Bližnjem vzhodu. Veleposlaniki v VS ZN so med razpravo o Siriji omenjali tudi katastrofalen humanitarni položaj v Gazi, pri čemer je namestnica posebnega odposlanca ZN za Sirijo izrazila skrb, da bi se lahko spopadi razširili v Sirijo.

BRUSELJ - Zveza Nato poudarja, da se vojna med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom ne sme razširiti po regiji, je po razpravi zunanjih ministrov držav članic povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Ob tem je izrazil upanje, da bosta strani še podaljšali prekinitev spopadov, ki velja trenutno. Stoltenberg je pred začetkom zasedanja ocenil tudi, da se mora zveza Nato ob vojni na Bližnjem vzhodu in nadaljnji pomoči Ukrajini še naprej osredotočati tudi na Zahodni Balkan. Nato bo po njegovih besedah storil vse za ohranitev stabilnosti v regiji.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba sta začela pogovore o dolgoročnih varnostnih jamstvih EU za Ukrajino in o nadaljnjih korakih na ukrajinski poti v unijo, potem ko je Evropska komisija v začetku meseca priporočila začetek pristopnih pogajanj s Kijevom. Strinjala sta se, da je najboljše jamstvo pridružitev Ukrajine uniji. Sogovornika sta razpravljala še o mirovni pobudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in 12. svežnju evropskih sankcij proti Rusiji.

BRUSELJ - Evropska unija skupaj s partnerskimi tretjimi državami vzpostavlja globalno zavezništvo za boj proti tihotapljenju migrantov. Krepitvi boja na tem področju sta namenjena tudi dva zakonodajna predloga, ki ju je predstavila Evropska komisija. Med drugim vključujeta krepitev policijskega sodelovanja med državami članicami EU pri preprečevanju, zaznavanju in preiskovanju tihotapljenja in trgovine z ljudmi, vzpostavitev Evropskega centra za preprečevanje tihotapljenja migrantov in bolj jasno definicijo kaznivega dejanja tihotapljenja.

HELSINKI - Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo, je sporočil predsednik finske vlade Petteri Orpo. Zaprtje bo trajalo najmanj do 13. decembra. Za železniški in tovorni promet iz Rusije bo ostala odprta le železniška postaja Vainikkala na jugovzhodu države tik ob meji, so še pojasnili v Helsinkih. Rusijo so obtožili, da nezakonite migrante namenoma pošilja na finsko mejo z namenom destabilizacije svoje sosede kot odgovor na njeno članstvo v zvezi Nato. V Moskvi so obtožbe zavrnili.

KIJEV - Ukrajina je sporočila, da so bili v ruskem obstreljevanju vasi Seredina-Buda v pokrajini Sumi na severovzhodu države ubiti trije ljudje, več ljudi je bilo ranjenih. Kot je sporočil urad ukrajinskega generalnega državnega tožilca, sta bili ubiti dve ženski in sedemletna deklica. V napadu je bilo uničenih najmanj pet hiš, je še navedlo tožilstvo.

KIJEV/TALLINN/RIGA/VILNIUS - Ukrajina bo zaradi povabila ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova bojkotirala dvodnevno ministrsko srečanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v Skopju, ki se začne v četrtek, so sporočili iz Kijeva. Udeležbo na srečanju so iz istega razloga odpovedale tudi baltske države, Estonija, Latvija in Litva. Lavrov je v ponedeljek dejal, da namerava odpotovati v makedonsko prestolnico, v kolikor mu bodo to dovolili, kar se je kasneje tudi zgodilo.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je v bundestagu ob proračunskem zapletu oz. primanjkljaju, ki se Nemčiji obeta zaradi nedavne odločitve ustavnega sodišča, miril državljane, da bo država še naprej nemoteno izvajala vse svoje naloge. Napovedal je še, da bo vztrajal pri investicijah za modernizacijo države. Nemška zvezna vlada se je znašla v precejšnji zagati, saj sredstev za lajšanje koronavirusne krize, ki niso bila porabljena, v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča ne sme preusmeriti za financiranje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam.

BERLIN/DUNAJ - Snežna neurja so pobelila več krajev v Nemčiji in Avstriji ter po več delih obeh držav ohromila cestni in železniški promet. V Nemčiji so poročali o več prometnih nesrečah, dve pa sta se v ponedeljek končali s smrtnim izidom. V Avstriji je sneg pobelil kraje na višjih nadmorskih višinah. V Alpah ga je ponekod v preteklih dneh zapadlo več kot 1,5 metra, zato oblasti svarijo pred morebitnimi plazovi.

RIJAD - Svetovno razstavo Expo 2030 bo gostila prestolnica Savdske Arabije - Rijad, ki je na glasovanju premagala južnokorejski Busan in italijanski Rim. Osrednja tema dogodka, ki bo potekal od oktobra 2030 do marca 2031, bo priprava na prihodnost v dobi sprememb. Kandidatura Savdske Arabije za gostovanje svetovne razstave je sicer naletela na številne kritike zaradi domnevnih obsežnih kršitev človekovih pravic v državi.

NEW DELHI - Indijski reševalci so se uspeli prebiti do 41 delavcev, ki so bili od 12. novembra ujeti v zasutem predoru pod Himalajo. Vse ponesrečence so enega za drugim skozi manj kot meter široko odprtino uspeli varno potegniti iz predora, je potrdil indijski minister za promet Nitin Gadkari. Reševalci so si 17 dni prizadevali prebiti do ujetih. Zadnjih nekaj metrov kopanja so zaradi okvare vrtalnih strojev morali opraviti ročno.