Primorske novice o spremembah zakona o okolju (29. 11.)

Koper, 28. novembra - Mitja Marussig v komentarju Na katerem mestu so ljudje? piše o predlaganih spremembah zakona o okolju. Avtor razlaga, da na eni strani civilna družba opozarja na to, da mora država interese ljudi postaviti pred interes kapitala, gospodarska združenja pa so proti, ker da spremembe prinašajo dodatne stroške in administrativna bremena.