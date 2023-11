Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 11.)

Ljubljana, 28. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ministru za obrambo Marjanu Šarcu in njegovem italijanskem kolegu Guidu Crosettu, ki sta podpisala dogovor o nakupu šestih večnamenskih helikopterjev AW139M. Helikopterji bodo namenjeni za podporo delovanju enot Slovenske vojske in za sistem zaščite in reševanja.