DZ podprl deklaracijo o razmerah v Palestini in Izraelu

Ljubljana, 28. novembra - Državni zbor je danes z 49 glasovi za in brez glasov proti podprl deklaracijo o razmerah v Palestini in Izraelu, ki so jo predlagali koalicijski poslanci. Ker DZ ni dal zelene luči amandmaju opozicijske SDS o preučitvi pomoči Palestincem in prepovedi izkazovanja podpore Hamasu in Hezbolahu, se je 22 navzočih poslancev pri glasovanju vzdržalo.