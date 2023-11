Vlada je podala soglasje k imenovanju članov zdravstvenega sveta

Ljubljana, 24. novembra - Vlada je na dopisni seji podala soglasje k imenovanju članov zdravstvenega sveta. Ta je sestavljen iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva. Vlada je ob tem tudi imenovala predstavnike ustanovitelja v svetu jeseniške in novogoriške bolnišnice, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.