Uprava: Odvzem govedi na kmetiji pri Krškem ni posledica zakonske novele

Ljubljana, 23. novembra - Odvzem goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem ni posledica novele zakona o zaščiti živali, so pojasnili na pristojni upravi in spomnili, da možnost trajnega odvzema živali velja že 10 let. Prijavo so prejeli pred uveljavitvijo novele, so dodali in zanikali, da so jo podali nevladniki, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali.