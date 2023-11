Konferenca sindikatov SDPZ Pošte Slovenije za 28. november napovedala protestni shod

Ljubljana, 20. novembra - Konferenca sindikatov Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije je za torek, 28. novembra, napovedala enourni protestni shod pred Poštnim logističnim centrom v Ljubljani. Na njem bo opozorila na netransparentno komunikacijo vodstva, zmanjševanje zaposlenih, zapiranje pošt in na kršitve delodajalca, so napovedali.