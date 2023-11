Finska bo zaprla še zadnji mejni prehod z Rusijo

Helsinki, 28. novembra - Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo, je danes sporočil predsednik finske vlade Petteri Orpo. Zaprtje bo trajalo najmanj do 13. decembra. Za železniški in tovorni promet iz Rusije bo ostala odprta le železniška postaja Vainikkala na jugovzhodu države tik ob meji, so še pojasnili v Helsinkih.