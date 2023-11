Rusija bo po finskem zaprtju mejnih prehodov poostrila varnost v regiji Murmansk

Helsinki/Moskva, 23. novembra - Rusija bo v regiji Murmansk na skrajnem severozahodu države, ki meji na Norveško in Finsko, poostrila varnostne ukrepe, so danes sporočile oblasti regije, potem ko so Helsinki napovedali zaprtje vseh mejnih prehodov med državama razen enega. To naj bi povzročilo povečanje števila migrantov, ki bodo na Finsko poskušali vstopiti iz te ruske regije.