Preiskovalci v Ukrajini razbili kibernetsko kriminalno združbo

Haag, 28. novembra - Evropski, ameriški in ukrajinski preiskovalci so v skupni operaciji razbili združbo kibernetskega kriminala in aretirali vodjo tolpe, ki je delovala iz Ukrajine ter s kibernetskimi napadi na strežnike s ciljem izsiljevanja povzročila na stotine milijonov evrov škode, je danes v Haagu sporočil Europol.