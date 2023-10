Raziskava: Kibernetski napadi na podjetja zelo razširjeni

London, 10. oktobra - Kibernetski napadi na podjetja so velik problem, kaže raziskava britanske zavarovalnice Hiscox, izvedena v sedmih evropskih državah in v ZDA. Da so bili leta 2022 žrtve tovrstnih napadov, so potrdili v 53 odstotkih sodelujočih podjetjih, povprečna finančna škoda v primeru uspešnega napada pa je ocenjena na 16.000 dolarjev (15.100 evrov).