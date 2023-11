Veleposlanik Severne Koreje v Varnostnem svetu ZN zagovarjal izstrelitev satelita

New York, 28. novembra - Varnostni svet ZN v ponedeljek ni obsodil nedavne severnokorejske izstrelitve satelita v vesolje, čeprav resolucije VS ZN Pjongjangu to prepovedujejo. Kitajska namreč ob sodelovanju Rusije že od decembra 2017 nasprotuje kakršnimkoli ukrepom proti Severni Koreji zaradi njenih jedrskih aktivnosti.