Severna Koreja uspešno izstrelila nov vojaški izvidniški satelit

Seul/Tokio/Washington/Pjongjang, 21. novembra - Severna Koreja je uspešno izstrelila raketo, s katero je v vesolje ponesla vojaški izvidniški satelit, so danes poročali državni mediji. Izstrelitev sta potrdili tudi Južna Koreja in Japonska. Slednja je prebivalce Okinave pozvala, naj se zatečejo na varno, a je kmalu zatem preklicala poziv in pojasnila, da je raketa že nad Tihim oceanom.