Pregled - šport, 27. 11. (ponedeljek)

ŽENEVA - Slovenski košarkarji so dobili tekmece v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024. Drugi zaporedni nastop na turnirju dvanajstih ekip v Parizu si bodo skušali julija naslednje leto izboriti v Pireju, kjer bodo tekmovale še reprezentance Grčije, Nove Zelandije, Hrvaške, Dominikanske republike in Egipta.

Na olimpijski turnir se bodo uvrstili le zmagovalci turnirjev, ki bodo potekali še v Valencii, Rigi in San Juanu na Portoriku. To bodo hkrati zadnji štirje udeleženci OI, na katere so že uvrščene Francija kot gostiteljica, Nemčija ter Srbija kot najvišjeuvrščeni evropski ekipi z letošnjega svetovnega prvenstva v Aziji, Kanada in ZDA kot najboljši predstavnici Amerik na SP ter ekipe Japonske, Avstralije in Južnega Sudana kot vodilne na svojih celinah. Na vsakem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, ki so na sporedu od 2. do 7. julija, bodo ekipe razdeljene v dve skupini. Slovenija bo v skupini A z Novo Zelandijo in Hrvaško, v skupini B pa so Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v tekmi 9. kroga lige Aba izgubili s Crveno zvezdo s 67:90 (13:26, 25:41, 42:62).

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca bo v sklopu priprav za evropsko prvenstvo v Nemčiji v prvi polovici prihodnjega leta odigrala niz prijateljskih tekem. Prva bo na sporedu 20. januarja na stadionu Toyota Field v San Antoniu, kjer se bo četa Matjaža Keka pomerila z izbrano vrsto ZDA. Tekma bo po ocenah NZS za slovensko reprezentanco odlična priložnost za pripravo na nastop na velikem turnirju. Slovenija je namreč pred tednom dni z zmago proti Kazahstanu na zadnji tekmi kvalifikacij potrdila svoj prvi nastop na velikem tekmovanju po svetovnem prvenstvu leta 2010. Ravno na mundialu v Južnoafriški republiki sta sicer reprezentanci ZDA in Slovenije odigrali prvi medsebojni dvoboj. Na tekmi, ki si jo je po dramatični končnici zapomnil marsikateri slovenski ljubitelj nogometa, je Slovenija povedla z 2:0, v drugem polčasu pa je Američanom uspelo izenačiti. Drugič pa sta se reprezentanci pomerili na prijateljski tekmi dobro leto po tem. Na srečanju v Stožicah 15. novembra 2011 so bili boljši gostje pod takratnim vodstvom Jürgena Klinsmanna s 3:2.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja bodo v sredo proti poljski ekipi Asecco Resovia Rzeszow igrali prvo domačo v tej sezoni lige prvakov. V uvodni tekmi skupine B so v gosteh izgubili z italijanskim prvakom Itas Trentinom z 1:3. Tokrat bodo igrali v dvorani Tivoli in kot pravijo v taboru slovenske ekipe, so pred tekmo zelo motivirani. "Resovia je sicer na prvi tekmi izgubila doma, ampak proti francoskemu prvaku, tako da ne moremo ravno reči, da se je zgodilo nekaj, kar je bilo skoraj nemogoče predvideti. Resovia od začetka sezone precej niha v svoji igri in tudi rezultati so temu primerni. Sami s startom niso zadovoljni, vendar njihov korektor Stephen Boyer zdaj igra, medtem ko na začetku ni in prepričan sem, da se bodo slej ali prej vrnili v ritem," pravi trener Radovan Gačič.

VALENCIA - Dan po koncu sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu so znane postave ekip za naslednjo sezono. Zadnji košček sestavljanke razreda motoGP je danes postavil Italijan Fabio Di Giannantonio, ki bo po novem član ekipe VR46 Ducati. Že pred tem je danes mesto v tej ekipi sprostil njegov rojak Luca Marini, ki se bo preselil k tovarniški ekipi Honde. V sezoni 2024 bo tako v tovarniških ekipah naslednja zasedba: svetovni prvak Francesco Bagnaia in njegov italijanski rojak Enea Bastianini ostajata pri Ducatiju, Španca Aleix Espargaro in Maverick Vinales prav tako vsaj do konca naslednje sezone pri Aprilii, nespremenjena bo tudi zasedba KTM z Avstralcem Jackom Millerjem in Južnoafričanom Bradom Binderjem. Pri Yamahi pa bo ob dosedanjem članu Francozu Fabiu Quartararoju novinec Španec Alex Rins, doslej član ekipe Honda LCR. Pri Hondi pa bo po slovesu Marqueza po 11 letih drugi član ekipe ob Špancu Joanu Miru Marini.