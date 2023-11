Pregled - svet, 27. 11. (ponedeljek)

DOHA/GAZA - Prekinitev ognja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas se bo podaljšala za dva dni. Prekinitev ognja bo potekala pod enakimi pogoji kot doslej. Izrael je sicer še ni potrdil. Katar, ki je posredoval pri podaljšanju premirja, pa je še naznanil, da je pet njihovih letal s humanitarno pomočjo na poti v egiptovsko mesto al Ariš, od koder naj bi nato pomoč dostavili v Gazo. Že pred tem so številni svetovni voditelji pozivali k podaljšanju prekinitve ognja in vzpostavitvi trajnega premirja.

BARCELONA - Na regionalnem forumu Unije za Sredozemlje so zunanji ministri govorili predvsem v razmerah v Gazi. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pozval k politični rešitvi za Bližnji vzhod. Menil je, da imajo Palestinci in Izraelci "enako in legitimno pravico do istega ozemlja", in da je vzpostavitev palestinske države na Zahodnem bregu, v vzhodnem Jeruzalemu in Gazi "najboljše zagotovilo za varnost in mir Izraela".

ŽENEVA - Strokovnjaka Združenih narodov za človekove pravice sta pozvala k neodvisni preiskavi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih v Izraelu in na palestinskih ozemljih od 7. oktobra, ko je skrajno palestinsko gibanje Hamas izvedlo krvave napade na izraelske cilje, Izrael pa je odgovoril s silovito ofenzivo na Gazo. Posebni poročevalec ZN o izvensodnih usmrtitvah Morris Tidball-Binz in posebna poročevalka o mučenju Alice Jill Edwards sta v skupni izjavi še pozvala mednarodno skupnost, naj zagotovi, da bodo vsi odgovorni za najhujše kršitve pravic, zlasti tisti s poveljniško odgovornostjo, "nemudoma privedeni pred sodišče".

KIJEV/SEVASTOPOL/MOSKVA/SOFIJA/NIŠ - Zaradi neurja je v Ukrajini brez elektrike ostalo več kot 2000 mest in vasi, kar dodatno povečuje pritisk na električno omrežje, ki ga ruske sile sistematično napadaj. V neurju je na Krimu in v južni Rusiji umrlo več ljudi. Zaradi snega so izredne razmere razglasili v več občinah v Bolgariji in v kraju na jugu Srbije.

BRUSELJ - Čeprav se frontna črta ni premaknila, je Ukrajina ruskim silam prizadejala hude izgube, je izjavil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Prvi mož zavezništva je to izjavil po tem, ko je vrhovni general ukrajinske vojske zatrdil, da se je vojna z Rusijo znašla na mrtvi točki.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je potrdil sestavo nove vlade na predlog dosedanjega premierja Mateusza Morawieckega iz stranke Zakon in pravičnost (PiS), relativne zmagovalke oktobrskih volitev. Morawiecki ima sedaj 14 dni časa, da v parlamentu pridobi zaupnico, možnosti za to pa so skoraj nične, saj ima večino trenutna opozicija.

SZEGED - Notranji ministri držav višegrajske skupine, Avstrije in Nemčije so dogovorili, da si bodo začeli izmenjavati podatke o nezakonitih migracijah. Prav tako bodo redno ocenjevali razmere na notranjih schengenskih mejah in s tem bolje usklajevali nadaljevanje izvajanja nadzora na mejah.

BUDIMPEŠTA - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, da bi skušal omiliti dlje časa trajajoče napetosti med Madžarsko in EU. V ospredju pogovorov je bilo Orbanovo pismo Michelu, v katerem je minuli teden pozval k razmisleku o strategiji EU glede Ukrajine.

DUNAJ - Sodelujoče države pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so dosegle dogovor, po katerem bo predsedovanje organizaciji prihodnje leto prevzela Malta. Novico je na družbenem omrežju X objavil trenutno predsedujoči Ovseju Bujar Osmani. S tem so preprečili krizo vodenja v Ovseju, ker je Rusija doslej blokirala kandidaturo Estonije za predsedujočo Ovseju za prihodnje leto.

ATENE - Grški reševalci so nadaljevali iskanje 12 pogrešanih ljudi s tovorne ladje, ki je v nedeljo potonila v neurju nedaleč od egejskega otoka Lezbos. Reševalci so enega člana posadke našli mrtvega, medtem ko so enega od ponesrečencev uspeli rešiti.

HELSINKI - Finska je pripravljena zapreti še zadnji odprt prehod na meji z Rusijo, če bo Moskva še naprej ustvarjala migracijske pritiske, je dejal finski premier Petteri Orpo. Na Finsko v zadnjih mesecih iz Rusije prihaja vse več migrantov, zaradi česar so oblasti v Helsinkih zaprle skoraj vse mejne prehode.

PARIZ - Na sodišču v Parizu se je začel prvi od dveh sodnih procesov v primeru umora učitelja Samuela Patyja, ki ga je leta 2020 obglavil 18-letni radikalni islamist rusko-čečenskih korenin. Slednjega je tik po napadu policija ustrelila in ubila. Soditi pa so začeli šestim najstnikom, ki naj bi mu omogočili dostop do umorjenega učitelja.

PRAGA - Na Češkem so potekali protesti proti varčevalnim ukrepom liberalno-konservativne vlade premierja Petra Fiale. Zaradi protestov, h katerim so pozvali sindikati, so v številnih šolah danes odpovedali pouk, v podjetjih pa so morali za krajši čas prekiniti delo. Na protestnem shodu v Pragi se je zbralo več tisoč ljudi.

RIM - Na italijanskem otoku Lampedusa v Sredozemskem morju je pristala ribiška ladja z več kot 500 migranti na krovu, potem ko so jo pred otokom rešila patruljna plovila obalne straže. Prenatrpana ladja je izplula iz Libije, na njej pa so bili državljani Sirije, Egipta, Bangladeša, Pakistana in Etiopije.

NEW YORK - Policija v ameriški zvezni državi Vermont preiskuje napad na študente palestinskega rodu v mestu Burlington, ki jih je v soboto zvečer domnevno ustrelil in hudo ranil 48-letni Jason Eaton, nato pa pobegnil s kraja dogodka. Policija domneva, da je šlo za zločin iz sovraštva in pripravlja ustrezno obtožnico.

WELLINGTON - Vodja desnosredinske Nacionalne stranke Christopher Luxon je prisegel kot novi novozelandski premier. Kot prednostne naloge svojega mandata na čelu tričlanske koalicije je navedel izboljšanje gospodarskih razmer v državi, ukrotitev inflacije in znižanje življenjskih stroškov.

LONDON - V Veliki Britaniji so potrdili prvi primer prašičje gripe podtipa H1N2 pri človeku, je sporočila britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA). Dodala je, da si sedaj prizadevajo odkriti, kako se je posameznik okužil in ali obstajajo še kakšni primeri okužbe z virusom. Okužena oseba je že okrevala.