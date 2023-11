Fajon za krepitev sodelovanja med EU in Arabsko ligo

Barcelona, 27. novembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon in njen portugalski kolega Joao Gomes Cravinho sta se danes ob robu regionalnega foruma Unije za Sredozemlje v Barceloni sestala z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abulom Gejtom. Razpravljali so o rešitvi dveh držav, ministrica pa je izpostavila potrebo po krepitvi sodelovanja med EU in Arabsko ligo.