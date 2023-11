Fajon bo s portugalskim kolegom obiskala Jordanijo in Egipt

Aman/Kairo, 25. novembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon in portugalski kolega Joao Gomes Cravinho bosta svoje potovanje v Bližnjem vzhodu danes nadaljevala z obiskom Jordanije in Egipta. Sestala se bosta s političnimi predstavniki obeh držav ter razpravljala predvsem o trenutnih razmerah in iskanju poti do miru v regiji.