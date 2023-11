Gibanje Svoboda ob padcu javnomnenjske podpore: Edina prava anketa so volitve

Ljubljana, 27. novembra - Ob strmoglavljenju podpore vladi in Gibanju Svoboda v zadnjih javnomnenjskih anketah je, kot kaže, v največji vladni stranki završalo. "Edina prava anketa javnega mnenja so volitve. O našem delu bodo leta 2026 sodile volivke in volivci," poudarjajo. Zagotavljajo še, da je njihov cilj delati za skupno dobro, ne pa za posamezne zasebne interese.