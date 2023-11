Koalicija ob padcu podpore vladi poudarja vztrajnost, iz opozicije tudi pozivi k predčasnim volitvam

Ljubljana, 13. novembra - Po objavi ankete, ki kaže strm padec podpore vladi in priljubljenosti premierja Roberta Goloba, slednji napoveduje, da bo vlada delala še bolj trdo in si povrnila zaupanje. S tem se strinjajo tudi v SD in Levici, a pričakujejo spremembe. Do vlade so še bolj kritični v opoziciji, prvak SDS Janez Janša je pozval k predčasnim volitvam.