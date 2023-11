Policija v ameriškem Vermontu preiskuje ustrelitev treh palestinskih študentov

New York, 27. novembra - Policija v ameriški zvezni državi Vermont preiskuje napad na študente palestinskega rodu v mestu Burlington, ki jih je v soboto zvečer domnevno ustrelil in hudo ranil 48-letni Jason Eaton, nato pa pobegnil s kraja dogodka, poroča Washington Post. Policija domneva, da je šlo za zločin iz sovraštva in pripravlja ustrezno obtožnico.