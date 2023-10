V ZDA moški zaradi nasilja na Bližnjem vzhodu do smrti zabodel šestletnega Palestinca

Chicago, 16. oktobra - V predmestju Chicaga je policija v soboto aretirala 71-letnika, ki je z nožem do smrti zabodel šestletnega otroka in ranil njegovo 32-letno mater, ker je bil razburjen zaradi napadov pripadnikov Hamasa na Izrael. Ameriški predsednik Joe Biden je napad v nedeljo obsodil kot dejanje sovraštva in pozval Američane, naj zavračajo islamofobijo.