Televizijska premiera dokumentarca o pozabljenih trboveljskih slavčkih

Ljubljana, 28. novembra - Na prvem programu Televizije Slovenije bo nocoj televizijska premiera dokumentarnega filma Lačni, bosi in slavni režiserja in scenarista Benjamina Krežeta, ki pripoveduje zgodbo o Trboveljskem slavčku, pozabljenem fenomenu mladinskega pevskega zbora iz tridesetih let prejšnjega stoletja, ki je ustvarjal vrhunsko umetnost in osvojil svet.