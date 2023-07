Režiser Benjamin Kreže: Trboveljski slavčki kot pozabljen svetovni fenomen

pripravila Alenka Vesenjak

Trbovlje, 1. julija - Na festivalu Kamerat bo danes in v nedeljo na sporedu dokumentarni film Benjamina Krežeta Lačni, bosi in slavni, ki osvetljuje pevski zbor Trboveljski slavček. Ta je deloval deset let med obema vojnama in združeval otroke iz najrevnejših rudarskih družin. Leta 1936 so bili prepoznani kot najboljši zbor na svetu, boljši od Dunajskih dečkov.