Večer o vplivu krogov Viktorja Orbana na naftne investicije v Sloveniji (27. 11.)

Maribor, 26. novembra - Timotej Milanov v komentarju Nafta in politika piše o vplivu krogov Viktorja Orbana na naftne investicije v Sloveniji. Avtor opozarja, da je madžarski Mol do mreže bencinskih servisov OMV prišel, ker je slovenski naftni trg danes zanimiv samo še za Madžare in da bi bilo naivno misliti, da lahko Mol deluje neodvisno od vladajoče madžarske politike.