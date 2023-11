Dnevnik o izplačilih evropskih sredstev slovenskim občinam (27. 11.)

Ljubljana, 26. novembra - Tanja Brkić v komentarju Tegobe občin zaradi evropskega denarja piše o izplačilih evropskih sredstev slovenskim občinam. Avtorica poudarja, da na nekaterih občinah opozarjajo, da so postopki izplačil neživljenjski in birokratski. Ni težko razumeti, zakaj so postopki tako strogi, saj je potrebno preprečiti morebitne goljufije, še opozarja.