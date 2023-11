Pregled - svet, 26. 11. (nedelja)

TEL AVIV/GAZA - V skladu z dogovorom med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas so se nadaljevale izmenjave izraelskih talcev za palestinske zapornike. Tretji dan premirja sicer ni minil povsem mirno. Po navedbah palestinskega Rdečega polmeseca so namreč izraelske sile v begunskem taborišču Al Magazi ubile enega kmeta, je pa na sever Gaze v soboto prispelo 61 tovornjakov s humanitarno pomočjo, kar je največja tovrstna pošiljka za tamkajšnje prebivalce od začetka izraelskega obleganja palestinske enklave 7. oktobra.

GAZA - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obiskal Gazo in svojim državljanom sporočil, da bodo nadaljevali do zmage. Gre za prvi obisk izraelskega predsednika vlade v tej sredozemski enklavi po umiku izraelskih sil iz Gaze leta 2005.

RAMALA - Izraelske sile kljub premirju v Gazi nadaljujejo z racijami na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so ubile osem ljudi. Pet Palestincev je bilo ubitih in še 18 ranjenih med več kot 12-urno racijo izraelskih sil v Dženinu, med katero je izraelska vojska območje napadla tudi z dronom. Od 7. oktobra je bilo na Zahodnem bregu ubitih najmanj 237 Palestincev.

KIJEV/MOSKVA - Zračni obrambi Ukrajine in Rusije sta bili ponoči znova aktivni. Po navedbah iz Moskve so ukrajinske sile Rusijo napadle z 20 droni in dvema raketama, medtem ko iz Ukrajine poročajo o osmih sestreljenih ruskih brezpilotnih letalnikih. V ruskem mestu Tula je sestreljen letalnik padel na stanovanjski objekt in pri tem lažje poškodoval eno osebo.

SOFIJA - Zaradi snežnega neurja, ki je zajelo del balkanskega polotoka, so številna gospodinjstva ostala brez elektrike. Posebej hudo je v Bolgariji, kjer je od električnega omrežja odrezanih več kot 1000 krajev, marsikje pa je ustavljen cestni in železniški, ponekod tudi letalski promet. Nepričakovano močno sneženje z močnimi vetrovi povzroča preglavice tudi številnim prebivalcem v Romuniji, Moldaviji in Srbiji. Težave s poplavljanjem morja in močnimi sunki vetra pa so imeli na zahodu Turčije.

ATENE - Nedaleč od grškega otoka Lezbos je v soboto zvečer potonila tovorna ladja. Posadka reševalnega helikopterja je po brodolomu uspela rešiti enega od ponesrečencev, medtem ko 13 mornarjev še pogrešajo. Ladja, ki je plula pod zastavo Komorov, je bila namenjena iz Egipta v Istanbul. Člani njene posadke so bili državljani Sirije, Indije in Egipta.

DUNAJ - V strmoglavljenju manjšega letala v gorah severne Avstrije so v soboto umrli vsi štirje potniki, je sporočila policija. Vzrok nesreče in identiteto ponesrečencev še ugotavljajo. Letalo je strmoglavilo okoli poldneva na območju smučarskega središča Kasberg v Zgornji Avstriji. Kot kaže, so bili potniki dva državljana in dve državljanki Češke. Enomotorno letalo znamke Rockwell je vzletelo iz Pribrama na Češkem in je bilo na poti v Medulin v hrvaški Istri.

FREETOWN - Vlada v Sierri Leone je po neuspelem napadu na vojaško orožarno uvedla policijsko uro. Oblasti niso navedle podatkov o napadalcih ali njihovih motivih, očividci pa so poročali o strelskih obračunih in eksplozijah v prestolnici. Ministrstvo za informiranje je sporočilo, da vlada in varnostne sile obvladujejo razmere. Kot so pojasnili, so policijsko uro po vsej državi razglasili, da bi varnostnim silam olajšali nalogo prijetja osumljencev.

VATIKAN - Papež Frančišek je zaradi bolezni tradicionalno molitev angelovega čaščenja opravil v kapeli svoje rezidence v Vatikanu in ne pred oknom apostolske palače kot običajno. Njegovo molitveno bogoslužje so iz rezidence prenašali v živo. Papež, ki ima težave s pljuči, je v soboto zbolel z gripo.

DUBLIN/TEL AVIV - Irski premier Leo Varadkar je z zapisom, v katerem je irsko-izraelsko deklico, ki jo je Hamas izpustil v soboto, označil za "izgubljeno" in "najdeno", razburil Izrael. Zunanji minister Izraela Eli Koen je v odzivu poudaril, da se devetletna Emily Hand ni izgubila, ampak je bila ugrabljena. Povedal je, da je po Varadkarjevi izjavi "na grajo" poklical irskega veleposlanika v Tel Avivu.