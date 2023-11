Pregled - šport, 26. 11. (nedelja)

Ljubljana, 26. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 26. novembra.

KIDRIČEVO - Nogometaši Aluminija so v prestavljenem 3. krogu Prve lige Telemach v Kidričevem premagali Koper s 3:2 (2:1), Mura in Maribor sta se v Murski Soboti razšla brez golov, nogometaši Brava pa so doma izgubili proti Celju z 0:2 (0:1).

RUKA - Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft, ki je dobil sobotno uvodno tekmo 45. sezone svetovnega pokala, je v finski Ruki prepričljivo zmagal tudi na današnji drugi tekmi. Med četverico slovenskih finalistov je bil najboljši kapetan reprezentance Peter Prevc, ki je v finalu napredoval na šesto mesto.

KILLINGTON - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Killingtonu v ZDA. V finalu so prvič v novi sezoni nastopile tri Slovenke. Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik 18., Ana Bucik pa 20.

ÖSTERSUND - Slovenski biatlonci na uvodni posamični tekmi sezone v Östersundu niso posegli po vrhunskih uvrstitvah. Do točk pa so se na najdaljši 20-kilometrski tekmi vseeno prebili Jakov Fak na 23., Lovro Planko na 31. in Miha Dovžan na 33. mestu. Na ženski tekmi je do točk s 34. mestom prišla le Lena Repinc.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 24. kroga lige ICEHL po kazenskih strelih premagali celovški KAC s 3:2.

LJUBLJANA - Po pričakovanih sta novi visoki zmagi v 13. krogu ženskega nogometnega prvenstva dosegli Mura Nona, ki je z 8:0 slavila na gostovanju pri Krimu, in drugouvrščena Olimpija, ki je bila s 7:2 boljša od Primorja Gaie Naturelle. Cerklje so z 2:1 odpravile zadnjeuvrščeni Gažon. Tekma med četrtouvrščeno zasedbo Radomlje Medex in tretjo Ljubljano se je končala z 1:0.

MALAGA - Teniška reprezentanca Italije je zmagovalka Davisovega pokala. V finalu je v Malagi z 2:0 v zmagah že po dvobojih posameznikov ugnala Avstralijo ter drugič v zgodovini tega tekmovanja dvignila prestižno solatno skledo, kot simbolično pravijo pokalu za zmagovalce.

MALAGA - V Malagi je bil danes žreb kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King. Slovenija, ki je letos v Sevilli nastopila v polfinalu, si bo nov nastop med najboljšimi reprezentancami skušala priigrati aprila prihodnje leto na Slovaškem.

VALENCIA - Italijan Francesco Bagnaia z Ducatijem je svetovni prvak elitnega razreda motoGP. Na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu v Valencii je zmagal in ubranil naslov iz sezone 2022. Njegov edini tekmec Jorge Martin iz ekipe Pramac Ducati dirke po padcu ni končal.

ABU DABI - Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom je zmagovalec zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva formule 1 v Abu Dabiju. Na zadnji postaji sezone 2023 je svetovni prvak zadnjih treh sezon le še potrdil letošnjo prevlado, saj je bila današnja zmaga že njegova 19. v sezoni in skupno 54. v karieri.

LOS ANGELES - Košarkarji Dallas Mavericks so v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA kljub 30 točkam slovenskega asa Luke Dončića visoko, z 88:107, izgubili na gostovanju pri Los Angeles Clippers. Domačini so se izkazali predvsem v obrambi, močno so prevladovali tudi v skoku.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings nadaljujejo zmagoviti niz v severnoameriški ligi NHL. Za peto zmago v nizu in 13. v sezoni so na domačem ledu premagali Montreal Canadiens s 4:0. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je na ledu prebil dobrih 18 minut, se pri zmagi ni vpisal med strelce ali podajalce.