Biden ob izpustitvi Hamasovih talcev izrazil upanje za podaljšanje začasnega premirja v Gazi

Washington, 24. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden se je po izpustitvi 13 talcev iz Hamasovega ujetništva zahvalil voditeljem Katarja, Egipta in Izraela za dogovor, ki je to omogočil. Kot je dejal, je to šele začetek in ob tem izrazil upanje, da se bo začasno premirje v Gazi podaljšalo, poročajo tiskovne agencije.