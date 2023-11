EU in Kanada na vrhu ponovno izrazili trdno podporo Ukrajini

Ottawa, 24. novembra - Ukrajini bomo stali ob strani tako dolgo, kot bo potrebno, so danes na vrhu EU-Kanada na Novi Fundlandiji v skupni izjavi zapisali voditelji unije in severnoameriške države. Strani sta se zavezali, da si bosta prizadevali za reševanje obrambnih potreb Ukrajine in ji zagotovili potrebne dolgoročne varnostne zaveze.