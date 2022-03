Trudeau v Evropskem parlamentu pozval h krepitvi pritiska na Putina

Bruselj, 23. marca - Kanadski premier Justin Trudeau je danes v Bruslju nagovoril Evropski parlament in pozval k nadaljnjemu pritisku na Moskvo zaradi ruske vojne proti Ukrajini. "Zveza Nato in EU sta zdaj bolj odločna in enotna kot kdaj koli prej," je dejal in pozval, da "Ukrajine ne smemo pustiti na cedilu".