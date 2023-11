Pregled - svet, 24. 11. (petek)

GAZA/TEL AVIV - Na območju Gaze je zjutraj začelo veljati štiridnevno premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki mu je sledila izpustitev prvih talcev - 13 izraelskih državljanov in dodatno še desetih tajskih in enega filipinskega. Obenem je Izrael iz zapora na Zahodnem bregu v skladu z dogovorom izpustil 19 palestinskih zapornikov - 24 žensk in 15 mladoletnikov. Obenem je na območje Gaze po podatkih ZN prispelo več kot 100 tovornjakov humanitarne pomoči. Strani sta se prekinitve ognja glede na poročila držali.

TEL AVIV - Izraelsko zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanika Španije in Belgije in jima izrazilo protest zaradi komentarjev, ki sta jih podala voditelja njunih držav. Tako španski premier Pedro Sanchez kot njegov belgijski kolega Alexander De Croo sta bila ob obisku mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom kritična do uničenja in smrti civilistov v Gazi, češ da je to nesprejemljivo.

HAAG - Desnosredinska Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) odhajajočega premierja Marka Rutteja je zavrnila sodelovanje v prihodnji vladi, kot je sporočila njena vodja Dilan Yesilgöz, pa ne bodo nasprotovali morebitni manjšinski vladi. Nizozemski desničarski populist Geert Wilders, čigar stranka je osvojila največ glasov, je izrazil razočaranje zaradi te odločitve in dejal, da pričakuje težka koalicijska pogajanja. V več mestih so v četrtek potekali protesti proti njegovih stranki.

DUBLIN - V irski prestolnici so po napadu z nožem v bližini šole, v katerem sta bili huje ranjeni ženska in petletna deklica, v četrtek zvečer izbruhnili obsežni nasilni izgredi, za katere je policija odgovornost pripisala "skrajno desni ideologiji", zvrstile so se obsodbe državnega vrha. Ponoči so se razmere umirile, a je policija kljub temu ohranila okrepljeno prisotnost na ulicah mesta. Motiv za napad na otroke še preiskujejo.

PEKING/ŽENEVA - Po pozivu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Kitajski, naj priskrbi več informacij o "skupkih nediagnosticirane pljučnice", je Peking v četrtek sporočil, da niso zaznali nenavadnih ali novih patogenov, ki naj bi se širili med otroki na severu azijske države. Porast primerov pljučnice povezujejo predvsem z odpravo omejitvenih ukrepov, ki so jih uvedli zaradi pandemije covida-19.

OTTAWA - Ukrajini bomo stali ob strani tako dolgo, kot bo potrebno, so na vrhu EU-Kanada na Novi Fundlandiji v skupni izjavi zapisali voditelji unije in severnoameriške države. Strani sta se zavezali, da si bosta prizadevali za reševanje obrambnih potreb Ukrajine in ji zagotovili potrebne dolgoročne varnostne zaveze.

KOEBENHAVN - V EU je bilo leta 2021 zaradi onesnaženega zraka več kot 300.000 prezgodnjih smrti, večina je bila posledica izpostavljenosti onesnaženosti z drobnimi trdnimi delci (PM 2,5) nad najvišjo dopustno koncentracijo petih mikrogramov na kubični meter, je pokazala najnovejša ocena Evropske agencije za okolje (EEA). Opozarja, da onesnaženost zraka kljub izboljšanju še vedno močno presega priporočene vrednosti.

PRETORIA - Pristojna komisija je šestkratnemu paraolimpijskemu prvaku v teku na kratkih razdaljah Oscarju Pistoriusu, ki v Južni Afriki prestaja zaporno kazen zaradi umora svojega dekleta Reeve Steenkamp leta 2013, odobrila prošnjo za pogojni odpust. Na prostost bo lahko odkorakal 5. januarja 2024.

PODGORICA - Višje sodišče v Podgorici je odobrilo izročitev južnokorejskega kripto podjetnika Doja Kwona, ki jo zahtevata tako Seul kot Washington. Končno odločitev, tudi o tem, kateri državi ga bodo izročili, bo sprejel pravosodni minister. Kwona sumijo, da je z goljufijami pri poslovanju s kriptovalutami vlagatelje oškodoval za več deset milijard dolarjev.

NEW YORK - Newyorškega župana Erica Adamsa je nekdanja sodelavka v sredo obtožila, da jo je leta 1993 spolno napadel. Zahteva pet milijonov dolarjev odškodnine. Adams je vse očitke odločno zavrnil. Gre za zadnjo v vrsti pravosodnih težav za nekdanjega policista, ki se med drugim sooča tudi z zvezno preiskavo korupcije v času kampanje za županski položaj največjega mesta v ZDA.

MINSK - Beloruska vlada je v četrtek objavila odlok, po katerem njeni državljani odslej za stalno bivanje v tujini potrebujejo odobritev oblasti v Minsku. Vladni odlok sledi nedavni spremembi zakonodaje, ki od beloruskih emigrantov zahteva, da veljavnost potnih listov podaljšujejo v Belorusiji.

LEIPZIG - V več evropskih logističnih vozliščih ameriškega tehnološkega velikana Amazon, ki je med drugim vodilna svetovna spletna trgovina, so delavci stavkali. Na t. i. črni petek, ki na začetku praznične sezone velja za enega najpomembnejših dni za trgovce, so delavci prenehali delati v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Italiji.