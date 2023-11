Pregled - šport, 24. 11. (petek)

Ljubljana, 24. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 24. novembra.

LAS PALMAS - Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v četrti, zadnji regati četrte skupine zasedla zadnje mesto. Uvrstitev v četrtfinale prvega neuradnega svetovnega prvenstva je zapravila tik pred ciljem. Zmagala je Francija pred Portugalsko, ki sta napredovali v četrtfinale.

SALZBURG - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 23. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s Salzburgom z 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).

SALZBURG - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh po podaljšku izgubili z Lustenauom z 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:1).

ŠENTRUPERT - Najboljša slovenska atleta leta v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS) sta po pričakovanjih postala svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) in Tina Šutej (Kladivar), srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v skoku s palico in četrta na SP. Najboljši klub je ljubljanski Mass, trener pa Milan Kranjc, ki vadi Tino Šutej.

MALAGA - Avstralska teniška reprezentanca je prvi finalist Davisovega pokala v Malagi. Po igri posameznikov je proti Finski povedla z 2:0. Prvo točko je Avstralcem priboril Alexei Popyrin, ki je premagal Otta Virtanena s 7:6 (5) in 6:2. V drugem dvoboju pa je Alex de Minaur premagal Emila Ruusuvuorija s 6:4 in 6:3. V nedeljskem finalu bo Avstralija igrala z boljšim iz sobotnega dvoboja med Srbijo in Italijo.

RUKA - Vsi slovenski skakalci na startni listi uvodne tekme svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Ruki so se uvrstili na sobotno preizkušnjo, a v kvalifikacijah niso bili povsem pri vrhu. Najboljši med njimi je bil Anže Lanišek, ki je s skokom, dolgim 132 metrov zasedel 11. mesto.

HONOLULU - Kamničana Mira Kregarja, ki velja za pionirja triatlona v Sloveniji, so sprejeli v hram slavnih svetovnega prvenstva v ultramaratonskem triatlonu, ki od leta 1983 poteka v Kailui Koni na Havajih, so s Havajev sporočili njegovi predstavniki. Kregar je leta 1995 na Havajih zmagal in vpisal največji uspeh na tem tekmovanju, ko je postal svetovni prvak v ultramaratonskem triatlonu.