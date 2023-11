Uprava RTVS umaknila pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS

Ljubljana, 24. novembra - Nova uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je prejšnji teden umaknila pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS, sta v izjavi za javnost zapisala nekdanji predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič in pravnik Matej Avbelj. Trdita, da bo moralo sodišče zato pobudo zavreči in v tej zadevi nikoli ne bo prišlo do vsebinske odločitve.