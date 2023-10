Pritožba na ESČP ob odpravi začasnega zadržanja novele zakona o RTVS ni dopustna

Ljubljana, 23. oktobra - Evropsko sodišče za človekove pravice je kot nedopustno označilo pritožbo skupine s prvopodpisanim nekdanjim predsednikom programskega sveta RTVS Petrom Gregorčičem. Pritožniki so v njej trdili, da jim je ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja dela novele zakona o RTVS odvzelo pravico do poštenega sojenja in učinkovitega pravnega sredstva.