Mariborsko višje sodišče Mehmetiju zaporno kazen zvišalo na 13 let zapora

Maribor, 24. novembra - Mariborsko višje sodišče je ugodilo pritožbi tožilstva in spremenilo sodbo tamkajšnjega okrožnega sodišča, ki je Šočrija Mehmetija zaradi poskusa uboja nekdanje partnerice obsodilo na sedem let in pet mesecev zapora. Tožilstvo je namreč terjalo obsodbo za poskus umora, višje sodnice so temu pritrdile in Mehmetiju kazen zvišale na 13 let zapora.